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وسائل إعلام إسرائيلية: استمرار تراجع كفاءة سلاح الجو في ظل تزايد الخشية من التدهور إلى حرب غير مبادر إليها (الميادين)

Lebanon 24
12-09-2023 | 14:26
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