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انهيار نحو 50 منزلاً في ولاية نهر النيل شمالي السودان بسبب غزارة الأمطار

Lebanon 24
12-09-2023 | 18:27
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