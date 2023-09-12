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الرئيس الإيراني لشبكة NBC الأميركية: حكومتنا ستقرر أوجه إنفاق الأموال المفرج عنها طبقا لاحتياجات شعبنا
Lebanon 24
12-09-2023
|
19:27
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