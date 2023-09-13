Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: إعادة فتح جميع موانئ النفط في شرق ليبيا بعد إغلاقها بسبب العاصفة

Lebanon 24
13-09-2023 | 02:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: إغلاق موانئ رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة النفطية في ليبيا مساء السبت لثلاثة أيام بسبب إعصار متوقع
lebanon 24
13/09/2023 10:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
74 شخصا من قرية مصرية واحدة ضمن ضحايا العاصفة "دانيال" في ليبيا
lebanon 24
13/09/2023 10:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مركز البيضاء الطبي شرقي ليبيا ل"الجزيرة": تقديرات أولية تشير إلى فقد 5 آلاف في مدينة درنة وحدها بسبب السيول
lebanon 24
13/09/2023 10:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الليبية تعلن فرض حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا لمدة يومين على خلفية العاصفة دانيال (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/09/2023 10:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:10 | 2023-09-13
01:53 | 2023-09-13
01:51 | 2023-09-13
01:44 | 2023-09-13
01:44 | 2023-09-13
01:43 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24