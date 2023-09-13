عزام الاحمد بعد لقائه ميقاتي: تقرر وقف إطلاق النار في مخيّم عين الحلوة وتسليم المطلوبين باغتيال العرموشي والجانب اللبناني سيجري اتصالات لوصول القرار هذا لكافة الأطراف

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