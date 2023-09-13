Advertisement

أخبار عاجلة

النائب ياسين ياسين بعد لقائه لودريان: حاول إقناعنا بحوار برّي وقلت له شخصياً إن هذا الحوار غير دستوري وهو أجابنا بألّا حلّ إلّا به فإمّا الحوار أو خطر وجودي على لبنان

Lebanon 24
13-09-2023 | 07:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري أكد بعد لقائه لودريان أن وجهات النظر متطابقة مع الموفد الرئاسي الفرنسي بأن لا سبيل الا الحوار ثم الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الإستحقاق الرئاسي وهذا ما هو متاح حالياً لمن يريد مصلحة لبنان
lebanon 24
13/09/2023 16:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة برّي الحوارية تستبق زيارة لودريان.. والمعارضة تصعّد: لا مرور للانتخاب بحوار
lebanon 24
13/09/2023 16:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي يجمّد الحوار بانتظار لودريان.. وسجال "التيار" و"أمل" يتجدّد
lebanon 24
13/09/2023 16:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "أم تي في": برّي ووزير الخارجية الايرانية بحثا في موضوع الرئاسة والأمور المستجدّة على الساحة اللبنانية في ما يتعلق بالحوار
lebanon 24
13/09/2023 16:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:53 | 2023-09-13
08:42 | 2023-09-13
08:17 | 2023-09-13
08:09 | 2023-09-13
08:09 | 2023-09-13
07:57 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24