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وزير العدل لـ"الجديد ": الاعتكاف يؤدي إلى تعطيل المسار القضائي ونقوم بجهود أكثر من لازمة لتأمين تمويل للقضاة ونأمل أن تستقيم الأمور

Lebanon 24
13-09-2023 | 07:57
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