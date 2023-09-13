Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر حكومي لـ"الجديد ": ما صدر عن النائب جورج عدوان ورئيس لجنة المال والموازنة بعد اجتماعهما مع وفد الصندوق الدولي يكشف الوجه الحقيقي لمن يُعلن عن رغبته بحصول اتفاق ويعرقل اي امكانية للوصول اليه

Lebanon 24
13-09-2023 | 08:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نواب "المال والموازنة" منزعجون من الكيدية ورئيسها لا يريد درس الموازنة
lebanon 24
13/09/2023 16:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة "الفاريز ومارسال"
lebanon 24
13/09/2023 16:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فارس الجميّل: لست في موقع توجيه أصابع الاتهام لأحد ومضيعة الوقت هي عقد لجنة المال والموازنة لاجتماعات لا جدوى منها وبدلاً من أن يتم "التنظير عن بعد" فليتفضل نواب التيار لحضور الجلسات
lebanon 24
13/09/2023 16:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال: إقرار الصندوق السيادي لموارد البترول "شمعة في النفق المظلم"
lebanon 24
13/09/2023 16:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:53 | 2023-09-13
08:42 | 2023-09-13
08:17 | 2023-09-13
08:09 | 2023-09-13
07:57 | 2023-09-13
07:51 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24