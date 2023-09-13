مصدر حكومي لـ"الجديد ": ما صدر عن النائب جورج عدوان ورئيس لجنة المال والموازنة بعد اجتماعهما مع وفد الصندوق الدولي يكشف الوجه الحقيقي لمن يُعلن عن رغبته بحصول اتفاق ويعرقل اي امكانية للوصول اليه

Lebanon 24