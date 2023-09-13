Advertisement

أخبار عاجلة

الجميّل: نعتبر أنّ المعارضة قامت بخطوة حواريّة بمجرد ترشيحها لأزعور واتفاقها مع معوّض على الانسحاب من المعركة فهذه مبادرة علنيّة قوبلت بالتّعطيل والتّهديد والرّفض التّام

Lebanon 24
13-09-2023 | 09:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: عبّرنا عن موقفنا من هذه الأزمة التي تمرّ بها البلاد والرسالة الأساسية هي أننا نعتبر أن المؤسسات والنظام الديمقراطي رهينة السلاح والاستقواء وطالما هذا الواقع موجود فالإستحقاقات مضروبة
lebanon 24
13/09/2023 18:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مبادرة بري تتقدّم في انتظار ما سيطرحه لودريان.. والمعارضة توحّد صفوفها
lebanon 24
13/09/2023 18:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس.. ائتلاف المعارضة الرئيسي يستنكر وضع مسؤول في "النهضة" تحت الإقامة الجبرية
lebanon 24
13/09/2023 18:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"المعارضة" تخشى قبول مبادرة بري للحوار لهذه الأسباب
lebanon 24
13/09/2023 18:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:00 | 2023-09-13
10:44 | 2023-09-13
10:39 | 2023-09-13
10:36 | 2023-09-13
10:30 | 2023-09-13
10:19 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24