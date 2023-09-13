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منظمة التعاون الدولي الأميركية تقدم مساعدات إنسانية أولية بقيمة مليون دولار لدعم المغرب عقب الزلزال (الشرق)

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:02
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