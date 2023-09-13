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ميقاتي تلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي يؤكدُ فيها إستمرار بغداد دعم لبنان من دون أي شروط

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:14
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