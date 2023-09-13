مصادر مسؤولة في حركة "فتح" لـ"لبنان24": قواتنا تردّ على الهجمات التي تُشنّ ضدها في عين الحلوة من قبل المجموعات المسلّحة ونحنُ في موقع الدفاع عن النفس

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