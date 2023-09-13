مصادر مسؤولة في حركة "فتح" لـ"لبنان24": حتى الآن لم نُحدّد ساعة الصفر لشنّ عملية عسكرية وما يجري اليوم هو أنَّ المجموعات المُسلّحة انتفضت ضدّ تعاون الدولة اللبنانية مع "فتح" وقرّرت شنّ هجماتها على أكثر من محورٍ قتاليّ

Lebanon 24