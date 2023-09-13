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إيلون ماسك أمام الكونغرس الأميركي: وجود وكالة معنية بتنظيم الذكاء الاصطناعي أمر وارد (الشرق)
Lebanon 24
13-09-2023
|
12:42
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