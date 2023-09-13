مصادر مسؤولة في حركة "فتح" لـ"لبنان24": الظاهر هو أنّ المجموعات المسلحة ترفضُ تسليم المطلوبين بجريمة اغتيال العرموشي والمهلة الزمنية لإتمام ذلك لن تطولَ جداً وكل الخيارات مفتوحة

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