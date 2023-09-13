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الرّصاص الطائش جرّاء إشتباكات عين الحلوة اخترق سيارة للدفاع المدني أثناء اخمادها حريقاً بالقرب من ثكنة زغيب في صيدا والأضرار ماديّة (الوطنيّة للإعلام)

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:48
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