معلومات "لبنان24": مقتل أحد عناصر قوات الأمن الفلسطيني داخل عين الحلوة ويُدعى "جلال" إثر الإشتباكات المسلحة في المخيم كما أفيد عن مقتل شابٍ آخر يُدعى شادي زيد

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