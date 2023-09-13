Advertisement

أخبار عاجلة

عمدة بلدية درنة الليبية لـ"العربية": حذّرنا العائلات قبل الإعصار وانقطاع الاتصالات في المدينة فاقم من صعوبة إنقاذ الضحايا

Lebanon 24
13-09-2023 | 15:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمدة بلدية درنة الليبية لـ"العربية": مستشفى وحيد يعمل في المدينة ويستقبل المصابين
lebanon 24
14/09/2023 00:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر في بنغازي: 250 وفاة و150 مفقودا في درنة الليبية جراء الإعصار "دانيال"
lebanon 24
14/09/2023 00:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الليبية المكلفة تعلن "برقة" منطقة كوارث وتطلب مساعدات دولية (العربية)
lebanon 24
14/09/2023 00:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاهد مروّعة من شرق ليبيا.. سدود درنة تنهار بسبب الإعصار "دانيال"!
lebanon 24
14/09/2023 00:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:15 | 2023-09-13
17:12 | 2023-09-13
17:07 | 2023-09-13
17:00 | 2023-09-13
16:46 | 2023-09-13
16:41 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24