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"سبوتنيك" عن مصدر أمني رفيع المستوى: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حماة وسط سوريا

Lebanon 24
13-09-2023 | 16:38
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