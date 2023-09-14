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"لبنان 24": قائد الجيش العماد جوزيف عون تفقّد صباح اليوم اللواء الأول في صيدا حيث تابع تفاصيل ما يجري في المنطقة
Lebanon 24
14-09-2023
|
02:02
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