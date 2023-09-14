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الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس الشرقية (الحدث)

Lebanon 24
14-09-2023 | 03:05
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