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الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لمتضرري الفيضانات في ليبيا

Lebanon 24
14-09-2023 | 07:05
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