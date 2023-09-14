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وزير العمل لـ"الجديد" : "حزب الله" هو الفريق الأقوى لكن لا أحد باستطاعته إلغاء الاخر والتركيبة اللبنانية لا تتحمل ذلك

Lebanon 24
14-09-2023 | 08:17
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