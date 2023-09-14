Advertisement

أخبار عاجلة

لقاء في بنشعي جمع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والنائب محمد رعد (الجديد)

Lebanon 24
14-09-2023 | 09:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى الديمان للقاء البطريرك الراعي
lebanon 24
14/09/2023 17:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل (الجديد)
lebanon 24
14/09/2023 17:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب طوني فرنجية لـ"الجديد" تعليقاً على دعوة بري للحوار: أيّ حوار هو ممرّ إلزاميّ لانتخاب الرئيس وعدم تلبيته هو انتحار جماعيّ
lebanon 24
14/09/2023 17:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب طوني فرنجية لـ "الجديد": يجب انتخاب رئيس للجمهورية قادر على مقاربة الأمور الحساسة وخلق مناخ سياسي ملائم لمواجهة التحديات المصيرية
lebanon 24
14/09/2023 17:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:50 | 2023-09-14
10:47 | 2023-09-14
10:29 | 2023-09-14
10:19 | 2023-09-14
10:14 | 2023-09-14
09:54 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24