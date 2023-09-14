Advertisement

أخبار عاجلة

وزير النفط الكويتي: أعضاء أوبك أظهروا في مراحل مختلفة انسجاما وتوافقا أسهم في تسجيل نجاحات متواصلة (الشرق)

Lebanon 24
14-09-2023 | 12:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير النفط العراقي: منظمة أوبك تلعب دورا كبيرا في استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق)
lebanon 24
14/09/2023 21:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط العراقي يصل إلى تركيا لبحث قضايا عدة بينها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان (الشرق)
lebanon 24
14/09/2023 21:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: اتفاق مع البحرين يعزز تنسيقنا مع قواتنا المسلحة وتكامل الإمكانيات الاستخباراتية (الشرق)
lebanon 24
14/09/2023 21:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوبك" تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط من دون تغيير
lebanon 24
14/09/2023 21:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:38 | 2023-09-14
14:37 | 2023-09-14
14:36 | 2023-09-14
14:35 | 2023-09-14
14:34 | 2023-09-14
14:33 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24