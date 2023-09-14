الياس بو صعب: العام الدراسي بخطر وهناك صناديق مدارس فارغة ويجب اتخاذ قرار جريء في مجلس الوزراء بموضوع النازحين السوريين وتعليمهم . أعان الله وزير التربية، وعلينا الوقوف الى جانبه

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