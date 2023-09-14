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إعادة فتح معبر بين باكستان وأفغانستان بعد أسبوع من اشتباك مسلح بين حرس حدود البلدين

Lebanon 24
14-09-2023 | 23:42
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