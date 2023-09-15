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نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية: يوجد مخاوف مشتركة مع واشنطن بشأن التعاون الروسي مع كوريا الشمالية

Lebanon 24
15-09-2023 | 01:27
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