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الاستخبارات البريطانية تؤكد وجود أدلة على أن الأوكرانيين عطلوا السفينة الحربية الروسية مينسك والغواصة روستوف أثناء هجوم على قاعدة سيفاستوبول بجزيرة القرم

Lebanon 24
15-09-2023 | 01:57
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