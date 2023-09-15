الاستخبارات البريطانية تؤكد وجود أدلة على أن الأوكرانيين عطلوا السفينة الحربية الروسية مينسك والغواصة روستوف أثناء هجوم على قاعدة سيفاستوبول بجزيرة القرم

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