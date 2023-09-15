Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن بوست: مسؤولون أميركيون وفي بكين يتوقعون الإطاحة بوزير الدفاع الصيني

Lebanon 24
15-09-2023 | 02:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة "إيكونوميست" عن مصادر: المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون فشلوا في تقدير عمق الدفاعات الروسية (الشرق)
lebanon 24
15/09/2023 11:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين: طلبنا من واشنطن معاملة الشركات الصينية المستثمرة لديها بشكل عادل
lebanon 24
15/09/2023 11:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد لقاء "مهندس تقارب واشنطن وبكين" بالرئيس الصيني.. هكذا علّق البيت الأبيض
lebanon 24
15/09/2023 11:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الأميركيون المحتجزون في إيران سيعودون إلى بلادهم قريبا والاتفاق مع واشنطن سيكتمل في موعده
lebanon 24
15/09/2023 11:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:24 | 2023-09-15
03:30 | 2023-09-15
03:25 | 2023-09-15
01:57 | 2023-09-15
01:47 | 2023-09-15
01:41 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24