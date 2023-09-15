المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: لقاءٌ سيُعقد عند الساعة 11.15 صباحاً في عين التينة بين بري والموفد الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان

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