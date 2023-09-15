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سعد: أكّدنا على تثبيت وقف إطلاق النار الذي يتضمن إجراءات ميدانية لتسليم المطلوبين بجريمة إغتيال المسؤول في "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:23
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