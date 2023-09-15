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سعد: على القوى الفلسطينية أن تعمل على تسليم كل المطلوبين والمجرمين الذين ينفذون إغتيالات أو أعمال أخرى مخلّة بالأمن إلى السلطات اللبنانية

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:24
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