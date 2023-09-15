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هاشم لـ"الجديد": فريقنا ثابت على موقفه بترشيح سليمان فرنجية وفكرة الحوار ليست تراجعا ونحن مع مصلحة البلد

Lebanon 24
15-09-2023 | 08:48
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