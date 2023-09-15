Advertisement

أخبار عاجلة

الإتّحاد الأوروبي: سنُساهم في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا بعد الانتهاء من تقييم الأضرار

Lebanon 24
15-09-2023 | 10:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو حبيب: الموقف الأوروبي يعتبر أن سوريا غير آمنة والموقف السوري يعتبر أنه بإمكان المواطن السوري العودة متى شاء ولكن كيف سيعود قبل إعادة الإعمار؟ (الجديد)
lebanon 24
15/09/2023 20:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الإتّحاد الأوروبي: ما حدث في درنة "دمار شامل" ونُركّز على إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات
lebanon 24
15/09/2023 20:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إغلاقها بسبب العاصفة... إعادة فتح الموانئ النفطية في ليبيا
lebanon 24
15/09/2023 20:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إعادة فتح جميع موانئ النفط في شرق ليبيا بعد إغلاقها بسبب العاصفة
lebanon 24
15/09/2023 20:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:56 | 2023-09-15
13:41 | 2023-09-15
13:35 | 2023-09-15
13:30 | 2023-09-15
13:16 | 2023-09-15
12:31 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24