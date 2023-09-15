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المجلس الأوروبي: إدراج 4 أشخاص و6 كيانات على قائمة العقوبات ضد إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" (الشرق)
Lebanon 24
15-09-2023
|
11:45
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