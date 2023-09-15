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رويترز: المجلس العسكري في بوركينا فاسو يأمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد (الجزيرة)

Lebanon 24
15-09-2023 | 11:58
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