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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: تشكيل لجنة لدراسة الوضع بالمدن المتضررة من الفيضانات والتنسيق لنقل المساعدات (الشرق)

Lebanon 24
15-09-2023 | 12:30
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