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وزارة الصحة المغربية: 420 حالة فقط من مصابي الزلزال تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات

Lebanon 24
15-09-2023 | 16:44
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