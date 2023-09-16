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بريطانيا تزيد حزمة مساعداتها لدعم جهود الإغاثة في ليبيا والمغرب بما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني (الشرق)

Lebanon 24
16-09-2023 | 05:09
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