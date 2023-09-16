Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي: نركز على بناء قطّاع رقمي متطور وبيئة جاذبة للاستثمار

Lebanon 24
16-09-2023 | 09:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيرانية: أجريت مع ولي العهد السعودي مباحثات صريحة ومفيدة ومثمرة بناء على حسن الجوار
lebanon 24
16/09/2023 17:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: نرحب بجهود السعودية لجمع مختلف الأطراف للتباحث بشأن سبل استعادة السلام في أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
16/09/2023 17:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نعمل على عقد اجتماع اقتصادي ثلاثي مع السعودية وتركيا (العربية)
lebanon 24
16/09/2023 17:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نظيري التركي قدم مواقف إيجابية وبناءة بشأن سوريا وعودة اللاجئين السوريين (الجزيرة)
lebanon 24
16/09/2023 17:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:47 | 2023-09-16
09:27 | 2023-09-16
09:12 | 2023-09-16
08:30 | 2023-09-16
08:10 | 2023-09-16
07:56 | 2023-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24