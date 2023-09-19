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بغداد تندد بالغارة التي نفذتها مسيرة تركية شمالي العراق وأودت بحياة 3 من عناصر مكافحة الإرهاب وتعتبرها خرقا لسيادة البلاد (سكاي نوز)

Lebanon 24
19-09-2023 | 01:59
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