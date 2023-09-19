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الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات للصومال بسبب "عدم وصولها إلى مستحقيها" وعمليات سرقة
Lebanon 24
19-09-2023
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02:21
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