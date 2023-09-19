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أوستن: الولايات المتحدة ستوفر فريقا لتدريب الأوكرانيين على طائرات F 16

Lebanon 24
19-09-2023 | 04:17
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