ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي لـ"لبنان24": نُتابع بجدية بالغة إتفاق وقف إطلاق النار في عين الحلوة لاسيما بند تسليم المطلوبين بجريمة إغتيال القيادي في "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي

Lebanon 24