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ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي لـ"لبنان24": الإتفاق على وقف التوتر لم يُعطِ أي مُهل و "حماس" لا تدعم المجموعات المُسلحة داخل عين الحلوة وما قيلَ في هذا السياق "كذبة" لإستهدافنا

Lebanon 24
20-09-2023 | 02:49
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