ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي لـ"لبنان24": الإقتتال الذي حصل أدى إلى تدمير المُخيم وكان على "فتح" تنسيق خطواتها بشأن الرد على جريمة إغتيال العرموشي مع هيئة العمل الفلسطيني المُشترك وذلك قبل شنّ هجوم عسكريّ

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