ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي لـ"لبنان24": المجموعات المسلحة داخل المخيم إستفادت من الحرب في سوريا وهناك عناصر غريبة دخلت إلى عين الحلوة وخرجت لاحقاً

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