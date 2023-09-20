ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي لـ"لبنان24": لو كانت لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية معلومات عن دعم "حماس" للجماعات المسلحة لما تردّدت في مراجعتنا ومفاتحتنا في الأمر

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