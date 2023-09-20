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الخارجية السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

Lebanon 24
20-09-2023 | 04:05
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